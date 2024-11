La festa di San Martino: tra tradizioni, vino, caldarroste e dolci. Ecco i i ravioli al vino rosso. RICETTA E INGREDIENTI

Lunedì 11 novembre si festeggia la ricorrenza di San Martino. Celebrata l'11 novembre, ha radici profonde nella tradizione europea, specialmente in Italia e in altre nazioni cattoliche. È una festa che unisce aspetti religiosi, storici e popolari. Chi era San Martino San Martino di Tours, nato nel 316 in Ungheria, è uno dei santi più venerati d'Europa. Da giovane, Martino si unì all’esercito romano ma, durante una missione in Gallia (Francia), avvenne l’episodio che lo rese celebre. Durante un inverno particolarmente rigido, incontrò un mendicante infreddolito e, impietosito, tagliò a metà il suo mantello per condividerlo con lui. Quella notte, Martino sognò Gesù che indossava la metà del suo mantello, e ciò lo spinse a battezzarsi e lasciare la vita militare per dedicarsi alla fede. Divenne poi vescovo di Tours e si distinse per la sua generosità e umiltà. Significato religioso della festa

La festa celebra la generosità e la compassione, virtù che Martino incarnava. Per la Chiesa, è un esempio di altruismo e di vicinanza ai più poveri. La figura di San Martino è così importante che la sua memoria si celebra in tutta Europa con messe e processioni. Tradizioni popolari e la cultura del vino novello In molte regioni italiane, l’11 novembre è anche legato all'apertura delle botti del vino novello, simbolo della conclusione della vendemmia e dell'inizio di un nuovo ciclo agricolo. Questo aspetto ha radici contadine: l’autunno è il tempo dei raccolti, e San Martino è diventato il patrono di questa fase agricola. Così, in molte regioni italiane e in altre parti d'Europa, si festeggia con banchetti, dolci tipici, canti popolari e degustazioni del vino nuovo. "Estate di San Martino" Spesso a novembre si verifica un breve periodo di clima mite, noto come "Estate di San Martino". Questo fenomeno è legato simbolicamente alla generosità del santo: come egli donò il suo mantello per riscaldare il povero, così il cielo dona giornate più calde e soleggiate come simbolo di conforto prima dell'inverno.