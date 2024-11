L'autunno entra nel vivo, ecco tre piatti da cucinare in questa stagione INGREDIENTI E PREPARAZIONE

Pulizia dei funghi: Pulire i funghi con un panno umido o un pennello da cucina per eliminare la terra. Tagliarli a fettine sottili. Preparazione del soffritto: In una padella capiente, scaldare l'olio extravergine d'oliva. Aggiungere lo scalogno tritato finemente e l’aglio (intero o tritato, a seconda dei gusti). Lasciare soffriggere a fuoco basso fino a quando lo scalogno diventa trasparente. Cottura dei funghi: Aggiungere i funghi nella padella e alzare leggermente il fuoco. Lasciarli cuocere per circa 8-10 minuti, mescolando di tanto in tanto. Quando i funghi hanno rilasciato la loro acqua, sfumare con il vino bianco. Lasciare evaporare l'alcol. Aggiunta della panna (facoltativo): Se preferisci una versione più cremosa, aggiungi la panna fresca e lascia cuocere a fuoco basso per altri 5 minuti, mescolando bene. Cuocere le tagliatelle: Nel frattempo, cuocere le tagliatelle in abbondante acqua salata, seguendo i tempi di cottura indicati sulla confezione (se fresche, ci vorranno pochi minuti). Unione dei sapori: Scolare le tagliatelle e trasferirle direttamente nella padella con i funghi. Mescolare bene per far amalgamare tutti gli ingredienti. Aggiungere un po’ di acqua di cottura della pasta se necessario, per rendere il piatto più cremoso. Condimento: Aggiungere il prezzemolo tritato fresco, aggiustare di sale e pepe. Se ti piace, spolvera con parmigiano grattugiato prima di servire.

Nella stagione dell'autunno cambiano anche i piatti da proporre a tavola, sia che si tratti di stare in famiglia e cucinare un buon pranzo o una buona cena con parenti e amici, sia che si tratti di andare fuori a mangiare al ristorante. Ecco allora tre piatti da leccarsi i baffi in questa stagione appena iniziata.

Preparazione della zucca: Pulire la zucca, eliminando la buccia e i semi. Tagliare la polpa a cubetti piccoli. Cottura della zucca: In una padella capiente, scaldare 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva e soffriggere lo scalogno tritato finemente. Aggiungere i cubetti di zucca e farli cuocere a fuoco medio per circa 10 minuti, finché non diventano morbidi. Se la zucca inizia ad attaccarsi, aggiungere un mestolo di brodo. Schiacciare metà della zucca con una forchetta per ottenere una consistenza più cremosa, lasciando l'altra metà in pezzi. Cottura del risotto: In un'altra padella capiente, scaldare il rimanente cucchiaio di olio extravergine e tostare il riso per 2-3 minuti, mescolando continuamente. Sfumare con il vino bianco e lasciarlo evaporare completamente. Aggiunta del brodo: Iniziare ad aggiungere il brodo caldo, un mestolo alla volta, aspettando che venga assorbito prima di aggiungere il successivo. Continuare a mescolare il risotto, aggiungendo il brodo e cucinando a fuoco medio per circa 18 minuti (o fino a quando il riso è al dente). Unire la zucca: A metà cottura del risotto, aggiungere la zucca cotta e continuare a mescolare. Questo farà amalgamare i sapori della zucca con il riso. Mantecatura: Quando il risotto è cotto, togliere la pentola dal fuoco. Aggiungere il burro e il parmigiano grattugiato. Mescolare energicamente per mantecare il risotto e renderlo cremoso. Aggiustare di sale e pepe. Aromatizzare (opzionale): Se ti piace, aggiungi una spolverata di rosmarino tritato o foglie di salvia per un tocco aromatico finale. Servire: Lascia riposare il risotto per un minuto prima di servirlo caldo. Puoi aggiungere una leggera spolverata di parmigiano o un filo d'olio a crudo per esaltare i sapori.

Puoi usare diversi tipi di funghi per arricchire il sapore, oppure aggiungere porcini secchi ammollati per una nota più intensa. Se vuoi evitare la panna, puoi creare una salsa più leggera aggiungendo un po' di brodo vegetale durante la cottura dei funghi.

Consigli:

Per un tocco in più, puoi aggiungere dei pezzetti di gorgonzola o del taleggio durante la mantecatura, rendendo il risotto ancora più saporito.

Se preferisci un sapore più deciso, puoi aggiungere delle spezie come la noce moscata o del pepe nero.

Vellutata di castagne e porri

Ingredienti (per 4 persone):

500 g di castagne (già cotte e sbucciate, fresche o sottovuoto)

2 porri

1 patata grande

1 litro di brodo vegetale

2 cucchiai di olio extravergine d'oliva

50 ml di panna fresca (facoltativo)

Sale e pepe (quanto basta)

Timo o rosmarino (facoltativo, per aromatizzare)

Pane tostato (per servire)

Procedimento:

Preparazione dei porri:

Lavare i porri, eliminare la parte più verde e tagliarli a rondelle sottili.

Soffritto di porri:

In una pentola capiente, scaldare l'olio extravergine d'oliva e aggiungere i porri. Cuocere a fuoco basso per circa 10 minuti, fino a quando diventano morbidi e traslucidi.

Aggiunta delle patate:

Pelare la patata e tagliarla a cubetti. Aggiungerla nella pentola con i porri e mescolare bene. Cuocere per qualche minuto.

Cottura delle castagne:

Se stai usando castagne fresche, lessale prima per 30-40 minuti e sbucciale. Se usi castagne già pronte (sottovuoto o in barattolo), puoi aggiungerle direttamente nella pentola.

Unisci le castagne ai porri e alle patate e mescola bene.

Aggiungere il brodo:

Versa il brodo vegetale caldo nella pentola, coprendo gli ingredienti. Porta a bollore, quindi abbassa la fiamma e lascia cuocere per 20-25 minuti, finché le patate non saranno morbide.

Frullare la vellutata:

Una volta cotto, frulla il tutto con un frullatore a immersione fino a ottenere una consistenza liscia e vellutata.

Se desideri una vellutata più cremosa, aggiungi la panna fresca e mescola bene. Aggiusta di sale e pepe.

Aromatizzare (facoltativo):

Per un tocco aromatico, puoi aggiungere un po' di timo o rosmarino fresco alla vellutata.

Servire:

Servi la vellutata calda con crostini di pane tostato e un filo d'olio extravergine a crudo. Se ti piace, puoi aggiungere una spolverata di pepe nero o qualche castagna intera come decorazione.

Consigli:

Le castagne possono essere anche cotte al forno, incidendo la buccia e cuocendole a 200°C per circa 30 minuti. Poi andranno sbucciate e utilizzate nella ricetta.

Per un tocco più saporito, puoi aggiungere dei cubetti di speck o pancetta croccante come guarnizione.