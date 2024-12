È l'arancino (o l'arancina se preferite) day: il fritto che piace a grandi e piccini. Tra le tanti varanti ecco la ricetta classica

L'arancino è ormai un concept food. Dalla ricetta tradizionale, con declinazioni diverse a seconda della zona siciliana di provenienza, a fritto immancabile in tutte le pizzerie con i giovani chef a sperimentare varianti gustose. La storia è antica, di derivazione araba come tutta la cucina della Sicilia, e fino ad un certo punto degli anni del secolo scorso, prima che si trovasse in tutta Italia, l'arancino ha rappresentato anche uno dei comfort food degli emigranti, un sapore di casa. Il 13 dicembre è l’Arancino Day che coincide con la giornata dedicata a Santa Lucia, patrona di Siracusa. È noto a tutti in Italia il dibattito campanilistico tra la Sicilia Orientale, capitanata dal comune di Catania, dove si dice ‘ Arancino ’, poiché qui la pietanza ha una forma conica che ricorda il vulcano Etna , e quella Occidentale rappresentata da Palermo, dove la ricetta prende la forma tonda come quella di un’arancia, e si dice ‘Arancina’ . Questo storico dibattito ha smosso persino l’Accademia della Crusca, che da anni ha decretato essere corrette entrambe le denominazioni.

Pare che questa pietanza abbia avuto origine durante l’alto-medioevo, in particolare durante la dominazione musulmana della Sicilia. E il commerciante Giambonino da Cremona conferma nelle sue traduzioni di una parte dell’imponente enciclopedia dei cibi orientali ‘Jazla’ il fatto che spesso le pietanze dalla forma tondeggiante nella cultura araba prendevano i nomi dei frutti come ad esempio la palermitana ‘Arancina’. Ma forse quello che davvero può mettere tutti gli abitanti dell’isola d’accordo è il dialetto siciliano per cui entrambi i plurali maschile e femminile convergono nella forma ‘Arancini’.

La panatura croccante degli Arancini, che nei secoli sono diventati uno dei primi esempi di cibi da asporto, oltre a essere particolarmente gustosa è ottimale per conservare il riso e il condimento, e aiuta a mantenere la forma intatta, rendendo quindi la pietanza facilmente trasportabile per brevi tragitti.

Le friggitorie storiche dove trovare questa magnifica ricetta sono tantissime, a partire dal Catanese dove si trovano, una di fianco all’altra, le pasticcerie Savia e Spinella sulla via principale per il passeggio a Catania: la via Etnea. Poi c’è Canusciuti, locale di nuova generazione tra tradizione e innovazione in Via Santa Maria della Lettera. A Palermo possiamo gustare gli Arancini, ad esempio, al Bar Marocco in via Vittorio Emanuele davanti alla Cattedrale, presso il Bar Touring in via Lincoln davanti all’Orto Botanico e al meno noto ma eccellente Bar Turistico in via Com.te San Giuli.