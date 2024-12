'Giubileo momento prezioso', il Papa apre la Porta Santa

Il Giubileo è arrivato: oggi alle 19 Papa Francesco aprirà la Porta Santa della basilica di San Pietro dando ufficialmente il via all’Anno Santo. Un 2025 che sarà ricco di eventi a Roma, religiosi e non solo, ma che vedrà celebrazioni anche nelle chiese giubilari in tutto il mondo. I fari sono puntati sul Vaticano e sulla Capitale: quattro soltanto le porte sante che verranno aperte, quelle delle basiliche papali, più una al carcere di Rebibbia e ad aprirla sarà ancora Papa Francesco il 26 dicembre. Imponenti sono le misure di sicurezza previste per tutto il Giubileo, con 700 unità delle forze dell’ordine operative ogni giorno in aggiunta a quelle già in servizio.

Per l’evento di questa sera a San Pietro è stato messo in campo dalla questura un massiccio dispositivo di sicurezza. Tutta la zona attorno al Vaticano sarà super presidiata e le bonifiche sono scattate già ieri. In campo anche nuclei cinofili, artificieri e tiratori. Controlli con i metal detector per accedere a piazza San Pietro. Saranno schierati dispositivi anti-drone in dotazione alle forze armate e piloni anti-kamikaze a scomparsa.