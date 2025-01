Addio alla "donna gatto": l'icona del jet set Jocelyne Wildenstein aveva 84 anni

Jocelyne Wildenstein, figura del jet set soprannominata "la femme chat" (la donna gatto) per il gran numero di ricorsi alla chirurgia estetica, è deceduta a Parigi per una embolia polmonare. Una "icona è andata via" ha detto il suo partner Lloyd Klein.

Con 1,1 milioni di followers su Instagram, Jocelyne Wildenstein ha trasformato fisicamente il suo visto innumerevoli volte volendo assomigliare a un felino. Nata a Losanna (Svizzera) il 7 settembre 1945, Jocelyne Perisset era conosciuta nel mondo della alta società newyorkese dopo aver sposato Alec Wildenstein con il quale ha avuto un figlio e ne aveva conservato il cognome dopo il suo divorzio nel 1998.

Sui tabloid era infatti comparsa anche per il caotico divorzio nel 1999 da un mercante d’arte miliardario. L’attuale compagno Lloyd Klein, con lei dal 2003, ha confermato alla rivista People che è morta nel sonno mentre faceva un pisolino il 31 dicembre.

