Morta a 116 anni la giapponese Tomiko Itooka, era la persona più anziana del mondo

La persona più anziana del mondo, la giapponese Tomiko Itooka , è morta all’età di 116 anni . Lo ha annunciato l’amministrazione di Ashiya , la sua città di residenza. Itooka, che aveva quattro figli e cinque nipoti , è morta il 29 dicembre in una casa di cura dove risiedeva dal 2019, ha precisato il sindaco della città meridionale in una nota. Itooka è stata riconosciuta come la persona più anziana del mondo dopo la morte nell’agosto 2024 della spagnola Maria Branyas Morera all’età di 117 anni .

Una vita attraversata da eventi storici

Itooka, che aveva tre fratelli, ha vissuto guerre mondiali e pandemie, così come innovazioni tecnologiche. Da studentessa, giocava a pallavolo. Da anziana, amava le banane e il Calpis, una bevanda analcolica al latte popolare in Giappone, si legge ancora nella nota del sindaco.

Longevità e crisi demografica in Giappone

In Giappone - ma non solo - le donne in genere godono di maggiore longevità rispetto agli uomini, ma il Paese sta affrontando una crisi demografica sempre più grave. La sua popolazione anziana in crescita porta a costi sanitari e assistenziali esorbitanti, mentre la forza lavoro in calo non basta più per finanziarli. A settembre scorso, il Giappone contava oltre 95 mila persone che avevano 100 anni o più, l’88% delle quali erano donne. Su 124 milioni di abitanti, quasi un terzo ha 65 anni o più.