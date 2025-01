Giornata mondiale della scrittura a mano, Valditara: "Carta e penna stimolano lo sviluppo cognitivo"

«Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Scrittura a mano, celebriamo l’importanza di riavvicinare i giovani all’uso di carta e penna. La scrittura manuale stimola lo sviluppo cognitivo. Per questo abbiamo deciso, insieme con il divieto del cellulare fino alla terza media, che, a partire da questo anno scolastico, gli scolari tornino a utilizzare il diario cartaceo per annotare i loro impegni e le attività quotidiane. Ciò non significa rifiutare la tecnologia, ma promuovere un uso consapevole degli strumenti digitali, come previsto dalle Linee guida sull'Educazione civica». Lo scrive sui social il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.