Addio Bonus Cultura 18 App, ecco le nuove Carte da 500 euro destinate ai giovani: come funziona

Due strumenti per sostenere l’arricchimento culturale dei neo-maggiorenni. Dal 31 gennaio fino al 30 giugno 2025 è possibilerichiedere la “Carta cultura giovani” e la “Carta del merito”, ciascuna del valore di 500 euro, cumulabili tra loro. Le due Carte sono i nuovi strumenti elettronici del Ministero della Cultura in sostituzione del Bonus Cultura 18 App, finalizzati allo sviluppo e al potenziamento della diffusione della cultura tra i giovani. A prevederli il decreto 29/12/2023 n. 225 emesso dal Ministero della Cultura di concerto con quelli dell'Istruzione e dell'Economia

https://www.gazzettaufficiale. it/eli/id/2024/01/16/24G00013/ SG

Chi può farne richiesta? La «Carta della cultura giovani» è riconosciuta a ragazzi e ragazze, nati nel 2006, residenti nel territorio nazionale in possesso, ove richiesto, di permesso di soggiorno in corso di validità e appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro. Anche la «Carta del merito» è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale con una votazione di 100 o cento e lode. La Carta è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma ed è cumulabile con la Carta cultura.