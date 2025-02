Arriva la Candelora: origini, significato, tradizioni, riti, proverbi e dolci della festa del 2 febbraio

La Candelora, celebrata il 2 febbraio, è una festività cristiana dalle profonde radici pagane, che segna la fine simbolica dell'inverno e l'attesa della primavera. Il nome deriva dalla tradizione di benedire le candele, simbolo di Cristo "luce per illuminare le genti". Origini e Significato Le origini della Candelora affondano nell'antichità precristiana. Nell'antica Roma si celebravano i Lupercali, riti di purificazione e fertilità legati alla fine dell'inverno. Un'altra festa romana, i "Feralia", onorava i defunti con processioni illuminate da fiaccole. Con l'avvento del Cristianesimo, queste celebrazioni furono reinterpretate e nel V secolo Papa Gelasio I istituì la festa della Presentazione di Gesù al Tempio, evento narrato nel Vangelo di Luca, che si celebra 40 giorni dopo il Natale. Tradizioni e Riti La benedizione delle candele è il rito più emblematico della Candelora. In molte chiese si tengono processioni con candele accese, a simboleggiare la luce della fede che illumina il cammino dei credenti. Questa festa assume significati differenti a seconda delle tradizioni locali. In Francia, ad esempio, si usa accendere una candela e farla gocciolare sull'armadio per proteggere la casa, mentre in Messico la Candelora segna la chiusura ufficiale delle festività natalizie, con riunioni familiari e la condivisione del "tamales".

In Italia, diverse regioni hanno rituali specifici. In Sicilia, la festa è legata alle celebrazioni in onore di Sant'Agata, mentre a Montevergine (Campania) la Candelora assume anche un significato legato alla comunità LGBTQ+, con il pellegrinaggio dei "femminielli". Proverbi e Detti Popolari La Candelora è anche associata a previsioni meteorologiche. In Italia esistono diversi proverbi popolari: "Per la Candelora, se piove o se gragnola, dell'inverno siamo fuori; ma se è sole o solicello, siamo sempre a mezzo inverno."

Questo detto indica che un clima sereno il 2 febbraio preannuncia un prolungamento del freddo invernale. Dolci della Candelora Come molte festività tradizionali, anche la Candelora è accompagnata da piatti tipici. In Francia, si preparano le celebri crêpes, simbolo del sole e della prosperità. Una tradizione vuole che si faccia saltare la crêpe con la padella tenendo una moneta nell'altra mano, per attirare fortuna e abbondanza.