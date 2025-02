Paura per il Papa, si rompe il bastone e rischia una caduta

Paura questa mattina per il Papa. Un gommino del bastone, che gli permette di camminare se pure per brevi tragitti, ha ceduto: Francesco ha vacillato alcuni istanti ma poi, sorretto da padre Leonardo Sapienza e dal suo aiutante di camera, ha raggiunto la sedia per l'udienza giubilare. Tutto si è svolto poi senza problemi e Francesco, alla fine della catechesi e dei saluti, ha anche salutato i fedeli spostandosi sulla sedia a rotelle. Incidente sventato dunque ma resta sempre la preoccupazione per un Pontefice fragile e oberato dagli impegni, praticamente raddoppiati con il Giubileo. Qualche settimana fa è caduto a Casa Santa Marta e, sebbene si sia visto con un tutore solo per pochi giorni, i postumi della caduta e della contusione al braccio destro sono ancora visibili quando benedice, perché per farlo si aiuta con l’altro braccio.

La volontà però a Papa Francesco, 88 anni compiuti a dicembre, non manca e oggi si è anche sdoppiato tra l’Aula Paolo VI e la basilica vaticana perché i pellegrini erano talmente tanti che una parte ha seguito l’udienza giubilare in collegamento. Questo pomeriggio poi si è recato di nuovo nella basilica di San Pietro per presiedere i vespri per la festa della vita consacrato. Nell’omelia, rivolto a religiose e religiosi, ha esaltato il valore della castità e ha chiesto di evitare «la doppia vita».