Farmaci carenti in Europa, soprattutto antibiotici e per il cuore: disagi e controlli. Nuovo monitoraggio Ema

La carenza di alcuni farmaci in Europa non migliora. Il problema riguarda in alcuni Paesi oltre 1.000 farmaci, e le difficoltà maggiori coinvolgono due importanti categorie: gli antibiotici e i farmaci cardiovascolari. Un sondaggio del Pgeu, l’associazione europea dei farmacisti, tra il 20 novembre 2024 e il 24 gennaio 2025 in 28 Paesi, Italia compresa, rivela che tutti segnalano carenze di medicinali. Le principali cause delle carenze indicate dai farmacisti sono l’interruzione e la sospensione del processo di produzione (68%), le strategie nazionali di determinazione dei prezzi e di approvvigionamento come le politiche di gara (54%) e l'aumento inaspettato/elevato della domanda di medicinali (50%). Anche l’Ema (l'Agenzia europea del farmaco) tiene sotto i riflettori la questione, attivando una nuova piattaforma dove da ora i produttori obbligatoriamente dovranno segnalare tutte le emergenze legate alle carenze.

Il sito dell’Aifa che le aggiorna in tempo reale, riporta un elenco di 2.841 preparazioni, (da distinguere rispetto ai principi attivi), per le quali però esiste una versione generica disponibile. Un altro elenco riporta i farmaci effettivamente carenti nel mercato nazionale, per i quali l’AIFA ha autorizzato nell’ultimo semestre l’importazione dall’estero. Dall’analisi dei flussi di importazione, l’Aifa sottolinea che si rilevano numeri elevati di richieste di importazione solo per circa 30 principi attivi. E la questione carenza è stata indicata fra le priorità del presidente dell’Aifa, Robert Nisticò, nel suo insediamento. Nel 2024, un terzo dei paesi europei ha emanato una legislazione che concede ai farmacisti maggiore flessibilità per combattere le carenze di medicinali. Questi nuovi poteri includono l’adeguamento dei dosaggi e delle formulazioni, la preparazione dei medicinali galenici e l’esecuzione di sostituzioni terapeutiche.