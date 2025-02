Chi è Bianca Censori, l'architetta e designer di origini italiane moglie di Kanye West

Bianca Censori vanta origini italiane : suo padre, Elia Censori , è nato in Australia da genitori abruzzesi originari di Giulianova , un piccolo comune in provincia di Teramo , emigrati in Australia negli anni '60. La passione per il design e l'architettura l'ha spinta a intraprendere gli studi presso l' Università di Melbourne , dove ha conseguito una laurea triennale in architettura nel 2017, seguita da un Master nel 2020.

La sua relazione con Kanye West è diventata pubblica nel 2022, quando West ha rilasciato una canzone intitolata "Censori Overload" , dedicata alla sua compagna. Sebbene non vi siano certezze sulla data del loro matrimonio, alcune fonti riportano che i due si siano sposati in una cerimonia privata a fine 2022, senza tuttavia diffondere alcuna comunicazione ufficiale.

Nel corso della sua carriera, Bianca ha lavorato presso lo studio di architettura DP Toscano Architects , dove ha affinato le sue competenze nel campo del design. Tuttavia, è con il suo ingresso in YEEZY , il marchio di moda di Kanye West, che Censori ha cominciato a emergere come figura di rilievo. Dal 2020, infatti, è stata Head of Architecture presso l'azienda, dove ha contribuito alla progettazione di diversi progetti esclusivi, tra cui la ristrutturazione di una villa a Miami , progettata originariamente dal celebre architetto giapponese Tadao Ando .

Da quel momento, Bianca è stata spesso al fianco di Kanye, apparendo insieme a lui in numerosi eventi pubblici e sui social media. La coppia ha suscitato scalpore in più occasioni, non solo per il loro stile audace e le scelte di moda provocatorie di Bianca, ma anche per il comportamento controverso di West, noto per le sue dichiarazioni polarizzanti e la sua immagine sempre più distante dal mondo musicale mainstream.

Polemiche e stile provocatorio

Bianca Censori è stata protagonista di diverse controversie, molte delle quali legate al suo stile. I suoi abiti, spesso minimali e provocatori, spingono i confini della moda. Dai minidress trasparenti alle tute in lycra, Censori non ha paura di osare, scegliendo look che sfidano le convenzioni. Adesso la sua apparizione ai Grammy Awards, in cui si è presentata con un abito trasparente sotto una pelliccia, ha attirato l'attenzione dei media e suscitato un'ondata di commenti, alimentando il dibattito sulla sua libertà di espressione e sul suo rapporto con Kanye West.

Oltre alle polemiche legate al suo abbigliamento, nel 2023 la coppia è stata coinvolta in un incidente a Venezia, dove erano stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico. Un episodio che ha alimentato ulteriormente la percezione di Bianca come figura passiva nelle mani di Kanye West, per alcuni un “oggetto” nelle mani di un genio creativo che ha ormai perso ogni freno.