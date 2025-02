È morto Aga Khan, il principe “padre" della Costa Smeralda

L’ Akdn ha espresso le sue condoglianze alla famiglia in un comunicato sui social, assicurando che, «onorando l’eredità del nostro fondatore, continueremo a lavorare con i nostri partner per migliorare la qualità della vita di individui e comunità in tutto il mondo, come lui desiderava, indipendentemente dalle loro affiliazioni religiose o origini».

L'eredità di un visionario tra lusso e filantropia

I suoi progetti, ricorda il New York Times, includevano lo sviluppo della lussuosa area turistica della Costa Smeralda in Sardegna, l’allevamento di cavalli da corsa purosangue e diverse iniziative sanitarie per i poveri nei Paesi in via di sviluppo.

Sebbene vivesse nel lusso, tra jet e yacht, possedesse un’isola caraibica e il suo patrimonio fosse stimato tra 1 e 13 miliardi di dollari, si opponeva all’idea che la sua ricchezza fosse in conflitto con la fede e la beneficenza. Un imam o un leader religioso «non deve ritirarsi dalla vita di tutti i giorni», disse quando diventò Aga Khan. «Al contrario, ci si aspetta che protegga la sua comunità e contribuisca alla sua qualità della vita. Pertanto, la nozione di divisione tra fede e mondo è estranea all’Islam».