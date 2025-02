La cagnolina Puggy di Michaela Biancofiore "debutta" al Senato

La cagnolina Puggy, della senatrice Michaela Biancofiore, è entrata per la prima volta al Senato con la "benedizione" del regolamento di Palazzo Madama. Il documento, in vigore dal 31 gennaio, autorizza i parlamentari e i loro collaboratori e i dipendenti del Senato, a portare nei propri uffici - e solo lì - i propri animali. E così l'inseparabile Puggy, un carlino di 12 anni, è la prima ad aver passato la giornata insieme alla sua 'umanà, al lavoro nella Camera alta della repubblica.

«Puggy è stata buonissima lì, com'è sempre - racconta la senatrice all’Ansa - Lei non sa cosa significa mordere, è una specie di pelouche e viaggia in tutto il mondo. Ha il tesserino internazionale ed è in regola con tutte le certificazioni».

Per Puggy in realtà è la seconda volta in quell'ufficio: «L'avevo portata qui a giugno in occasione della giornata mondiale del cane in ufficio», precisa la senatrice che guida il gruppo Civici d’Italia, Noi moderati, Maie. Stavolta, però, il suo ingresso è in piena regola.