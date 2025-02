Dalle chiacchiere alle castagnole, aspettando il Carnevale. Ecco cinque ricette di dolci INGREDIENTI E PREPARAZIONE

In una ciotola, mescola la farina con lo zucchero, il burro fuso, le uova, la grappa, la scorza di limone e il sale. Lavora l’impasto fino a ottenere un composto liscio ed elastico. Avvolgi l’impasto nella pellicola e lascialo riposare per 30 minuti. Stendi la pasta sottile con un mattarello e ritaglia strisce o rettangoli con una rotella dentellata. Friggi in olio caldo finché non diventano dorate e croccanti. Scola su carta assorbente e cospargi con zucchero a velo.

300 g di farina 00 50 g di zucchero 50 g di burro fuso 2 uova 1 cucchiaio di grappa o vino bianco Scorza grattugiata di 1 limone 1 pizzico di sale Olio di semi per friggere Zucchero a velo per decorare Preparazione:

Manca ormai meno di un mese al Carnevale, ma fervono i preparativi da Nord a Sud per la preparazione dei dolci che richiamano questo storico periodo dell'anno.

2. Castagnole

Ingredienti:

250 g di farina 00

50 g di zucchero

50 g di burro fuso

2 uova

1 cucchiaino di lievito per dolci

1 bustina di vanillina

Scorza grattugiata di 1 limone

Un pizzico di sale

Olio di semi per friggere

Zucchero semolato per decorare

Preparazione:

In una ciotola, mescola la farina con il lievito, lo zucchero, il burro, le uova, la vanillina, la scorza di limone e il sale. Lavora fino a ottenere un impasto omogeneo.

Forma delle palline di circa 2 cm di diametro.

Friggi in olio caldo fino a doratura uniforme.

Scola su carta assorbente e passale nello zucchero semolato.

3. Frittelle di mele

Ingredienti:

2 mele

150 g di farina 00

1 uovo

200 ml di latte

1 cucchiaio di zucchero

1 cucchiaino di lievito per dolci

Scorza grattugiata di 1 limone

Un pizzico di sale

Olio di semi per friggere

Zucchero a velo per decorare

Preparazione: