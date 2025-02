Inclusione: non un'addizione ma una "moltiplicazione", tra barriere, tranelli e... barricate

Un vocabolo insidioso, “inclusione”. Carico di buone intenzioni, ma a rischio di decadimento concettuale. Letteralmente: “inserire dentro come elemento aggiuntivo”, azione che appare conducente al risultato aggregativo. Ma se viene intesa solo come un meccanico “aggiungere a qualcosa” che già esiste, allora diventa un tranello letale. Il gruppo si apre non per ammettere qualcosa di diverso, ma per fagocitarlo: così, se non si declina l’inclusione con la differenza, si otterrà soltanto un’arida addizione di elementi, resi forzatamente omogenei.

Inclusione non è, ad esempio, aspettarsi che una persona con autismo faccia silenzio al cinema, come tutti, o stia immobile a una conferenza o a scuola (ambiente cruciale, in cui si costruisce una personalità accogliente, oppure no). Inclusione è adattarsi, immedesimarsi, riposizionare gli spietati standard di performance sociale, a partire dai canoni di comportamento, bellezza o perfezione fisica, come ci può insegnare il meraviglioso sorriso di una persona con sindrome di down o una medaglia paralimpica.

Inclusione è capire - da entrambe le parti: ma questo chi pratica con la disabilità lo sa perfettamente - che non tutti possono fare tutto allo stesso modo. È disponibilità all’incontro, per trovarsi a metà strada.