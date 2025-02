Crisi demografica, cardinale Zuppi: "I giovani non fanno figli perchè mancano garanzie lavorative"

«Senza innovazione c'è solo conservazione e l’innovazione me la vado a cercare altrove, quanti ragazzi vanno altrove perchè li trovano la speranza e questo ci dovrebbe far sentire umiliati, nella crisi demografica l'accoglienza è decisiva, non c'è futuro senza accoglienza di chi porta speranza e che aiuta anche ad avere speranza, ne abbiamo un bisogno enorme, credo che il 60 per cento delle

aziende in Italia facciano fatica a trovare manodopera».

Lo dice il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, intervenendo al convegno «L'Innovazione sociale per migliorare le politiche familiari. Confronto con le istituzioni», promosso

dal Mcl al Cnel. Citando il Papa, il presidente della Cei ha ricordato che tra i motivi per cui i giovani fanno meno figli «c'è la mancanza di garanzie lavorative, nello specifico per le donne».