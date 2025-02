Buon compleanno YouTube: l'app che ha rivoluzionato la rete spegne 20 candeline

Sono le 20 e 27 del 23 aprile 2005, un video intitolato «Me at the zoo» mostra un ragazzo di venticinque anni davanti a una gabbia di elefanti allo zoo di San Diego, in California, che fa un breve commento sulla lunghezza delle loro proboscidi. L’autore di quel filmato sgranato e di scarsa qualità - che oggi conta quasi 350 milioni di visualizzazioni - si chiama Jawed Karim ed è uno fondatori di YouTube, una piattaforma web che consente la condivisione e visualizzazione in rete di contenuti multimediali.

Quei 19 secondi sono i primi a essere caricati sulla piattaforma nata due mesi prima, esattamente il giorno di San Valentino.

La data non è scelta a caso, perchè l’idea di Karim, insieme a Chad Hurley e Steve Chen - programmatori informatici ed ex impiegati di PayPal - è di dare vita a una piattaforma di dating chiamata «Tune in, Hook up», all’interno della quale gli utenti possono caricare dei brevi video di presentazione. L’idea è che le persone single realizzino video in cui si presentano e dicono cosa stanno cercando. Dopo cinque giorni nessuno ha caricato un solo video, il progetto fallisce in brevissimo tempo, ma i tre venticinquenni capiscono di aver creato un eccezionale servizio per caricare i video.

Decidono così di aprire la piattaforma a tutti i tipi di contenuti video, e YouTube inizia così a registrare una crescita esponenziale del coinvolgimento, delle visualizzazioni e della popolarità degli utenti. Man mano che sempre più utenti caricano e condividono video, YouTube si evolve in un fenomeno globale.