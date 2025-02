Tarocchi-mania, la vendita in 25 anni è cresciuta di 20 volte

Continua la crescita esponenziale dei Tarocchi. La casa editrice torinese Lo Scarabeo, tra i leader mondiali del settore, in 25 anni ha venduto lo scorso anno venti volte i mazzi distribuiti nel 2009. «Nel 2024 abbiamo venduto 330mila mazzi, di cui 70mila in Italia, 90mila negli Usa, 40mila in Spagna e 30mila in Cina. Il nostro mercato principale restano gli Stati Uniti, ma sta aumentando l'interesse dei paesi di lingua spagnola. Tanto che abbiamo attivato un ambizioso progetto con un importante editore spagnolo, Urano World Ediciones, per coprire il mercato centro/sudamericano» spiega Sophia Pignatiello, giovane editrice de Lo Scarabeo.

Leggi anche Oroscopo dei tarocchi della prossima prossima settimana 17-23 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Ecco le previsioni di Thalys «A favorire questo boom, due fattori: l’ingresso di Amazon nel mercato italiano che dal 2015 al 2019 ha portato a un incremento delle vendite del 343% e la pandemia Covid-19 con una crescita negli anni 2020/2021 del 35% della vendita dei mazzi». Le nuove uscite abbracciano temi come il femminismo, l'amore per il Giappone e per le serie tv. La copertina del catalogo 2025 della casa editrice, punto di riferimento mondiale per l’esoterismo e il New Age, è dedicata al mazzo Whispers of Time Tarot dell’illustratrice ucraina Sonya Kulynyak, in uscita a maggio.