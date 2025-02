Instagram cambia, testa il pulsante "Non mi piace" su un numero ristretto di utenti

Dopo un tira e molla lungo oltre un decennio il tasto "Non mi piace" potrebbe approdare su Instagram, una delle piattaforme di proprietà di Mark Zuckerberg che anni addietro lo aveva scartato per evitare di spargere negatività sui social. L’app lo sta testando su un numero ristretto di utenti, nei commenti ai post e nei video brevi Reels. E Meta lo ha confermato. «Alcuni di voi potrebbero aver visto che stiamo testando un nuovo pulsante nei commenti di Instagram: questo offre alle persone un modo privato per segnalare che non gradiscono quel particolare commento - ha scritto in un post il capo di Instagram, Adam Mosseri - Voglio essere chiaro: questo è un test, nessuno saprà se clicchi il pulsante. La nostra speranza è che possa aiutare a rendere i commenti più amichevoli».

La storia del pulsante "dislike" è vecchia e ciclicamente torna alla ribalta. In passato era stata chiesta da alcuni utenti per esprimere un altro punto di vista e fare da contraltare ai cuoricini (simbolo a cui si è conformato anche l'ex Twitter che per i "Mi piace" aveva una stella), ma Zuckerberg aveva detto di no. Temeva di intossicare l’ambiente con il pollice all’ingiù messo in calce ad alcuni contenuti. Per questo, nel 2016, quadi dieci anni fa, su Facebook sono arrivate le Reactions, cioè una serie di emoji che aiutano ad esprimere sentimenti e reazioni un pò diverse dal classico 'Mi piacè (rabbia, divertimento, commozione, stupore, abbraccio, tristezza). Una gamma di emozioni simile al film Inside out e che tuttora usiamo. Il tasto "Non mi piace" nel frattempo è arrivato da diversi anni su YouTube (il conteggio è visibile solo ai creatori dei video), mentre sul blog Reddit c'è un sistema di 'downvotè per classificare i contenuti e i commenti in base alla loro rilevanza.