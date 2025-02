Alle elementari di Dronero due classi con l'80% di figli di immigrati e nelle altre quelle di genitori italiani: il caso fa discutere

L'insegnante Simone Demaria si è detto preoccupato: «Non ci sono motivi comprensibili legati all’apprendimento, o al cosiddetto gap linguistico», contando che si ritrovano insieme alla scuola media e che a Dronero arrivano da sempre migranti romeni, magrebini, cinesi, centroafricani, operai e agricoltori, in cerca di lavoro: nelle fabbriche di biciclette e nell’agricoltura. Alla primaria «Oltremaira» la percentuale di bambini figli di migranti è dell’80%. «I dati raccontano un fenomeno italiano. Abbiamo avviato un tavolo di confronto, chiedendo aiuto anche al professor Marco Braghero dell’Università di Pisa, specializzato in percorsi educativi di comunità e risoluzione dei conflitti - dice la preside, Vilma Margherita Bertola -. Qualcuno con dei pregiudizi magari ci sarà, ma io credo che i veri motivi siano altri».

Le classi del centro e quelle periferiche offrono un modello scolastico molto diverso. I genitori che possono scegliere vanno lontano per trovare una scuola più partecipata e innovativa. Chi invece non ha nonni che possano aiutare, chi non ha mezzi di trasporto resta nella scuola più vicina a casa. «Non si possono mettere paletti alle scelte dei genitori - dice il sindaco Astesano -. Però penso che si potrebbe operare di più sul coordinamento fra i plessi scolastici. Potremmo investire nel trasporto. Certo: è un costo, ma può essere un investimento sensato, perché deve essere chiara una cosa: se per incanto domani i quasi 1.300 stranieri che abitano qui sparissero, chiuderebbero le scuole, i negozi, le fabbriche e la frutta resterebbe sugli alberi».