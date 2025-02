Chi era Salvo d'Acquisto, il vicebrigadiere morto da eroe: potrebbe essere presto beato

Dai libri di storia all’empireo dei beati. La decisione di Papa Francesco è l’ultimo, definitivo riconoscimento dell’eroismo di Salvo D’Acquisto, il carabiniere che a 23 anni non ancora compiuti sacrificò la sua vita per salvare un gruppo di civili dalla fucilazione dei nazisti.

Nato a Napoli, nel rione Antignano, il 15 ottobre 1920, primogenito di cinque figli, D’Acquisto si arruola nell’Arma a 18 anni e con l’entrata in guerra parte come volontario nella Libia italiana, restando ferito a una gamba in uno scontro a fuoco dopo alcuni mesi trascorsi al fronte. Rientrato in Italia e frequentato il corso per la promozione a vicebrigadiere, viene destinato alla Stazione carabinieri di Torre in Pietra, a una trentina di chilometri da Roma, lungo la via Aurelia.