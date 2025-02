Colazione a letto con vista sulle Alpi italiane: il video virale che divide il web

Un letto immerso nella neve, una colazione raffinata e un panorama mozzafiato sulle Alpi italiane. Il video di questa esperienza esclusiva, condiviso dalla coppia di travel influencer Kaylee e Jake Reid (@theglobewanderers), sta facendo il giro del web, raccogliendo milioni di visualizzazioni e accendendo un acceso dibattito.

L’esperienza è offerta dall'hotel di lusso Chalet Al Foss: un vassoio ricco di delizie servito direttamente su un letto riscaldato all’aperto, circondato dalla neve. Un’idea che combina comfort e spettacolo naturale, trasformando un semplice pasto mattutino in un evento da sogno.

Un sogno o solo spettacolo per i social?

Il video ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, c’è chi lo definisce un’esperienza unica e da provare almeno una volta, con commenti entusiasti come "Lo farei subito!" e "Il mio sogno che diventa realtà". Dall’altro, alcuni utenti vedono in questa proposta un’esagerazione da influencer, con critiche come "Sembra più un set fotografico che un’esperienza autentica" e "Un lusso sfrenato solo per chi vuole apparire".

Al di là delle polemiche, una cosa è certa: il Chalet Al Foss ha saputo catturare l’attenzione globale, trasformando una semplice colazione in una delle esperienze più discusse del momento. Il confine tra esperienze esclusive e spettacolo social si assottiglia sempre più: sarà davvero questa la nuova frontiera del turismo di lusso?