Come indossare i pantaloni nello spazio: il video virale dell'astronauta Don Pettit

Nello spazio, anche i gesti più semplici possono trasformarsi in una piccola impresa. Lo dimostra Don Pettit, astronauta della NASA, che ha fatto sorridere il web con un video virale in cui mostra il modo più spettacolare per indossare i pantaloni in assenza di gravità.

A bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), Pettit evita il classico metodo “una gamba alla volta” e, con un’elegante acrobazia, infila entrambi gli arti contemporaneamente, fluttuando in perfetta sincronia. Un gesto apparentemente semplice, ma che in microgravità richiede controllo e coordinazione perfetti.

Il video, condiviso su X (ex Twitter), è accompagnato dalla frase "Two legs at a time!" e ha immediatamente scatenato migliaia di reazioni e condivisioni. Molti utenti hanno commentato con ironia, suggerendo che la scena meriterebbe una colonna sonora epica, come il tema di 2001: Odissea nello spazio.