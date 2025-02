Mia Khalifa chiede aiuto ai fan: "Che canzone è?" Ma canta "Arancini" invece di "Cuoricini". Il video

Mia Khalifa, ex pornostar e oggi seguitissima influencer, ha scatenato il web con un siparietto esilarante. Mentre era in Uber, ha sentito alla radio una canzone che l’ha colpita, ma non è riuscita a riconoscerla in tempo. Dopo aver provato invano con il suo smartphone, ha deciso di affidarsi ai suoi follower per risolvere il mistero.

In un video social, ha canticchiato quello che ricordava del ritornello, lanciando l’appello: "Aiutatemi a trovare questa canzone!". Il dettaglio divertente? Invece di cantare "Cuoricini", il titolo del brano dei Coma_Cose, Mia si è confusa e ha cantato… "Arancini"!

Il fraintendimento ha scatenato l’ilarità dei fan italiani, che in poche ore hanno comunque risolto il dilemma, rivelandole che si trattava della hit sanremese "Cuoricini".