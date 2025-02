Rischia di finire su un albero: dramma sfiorato in gara di ski cross, il video è virale

Attimi di paura sulla Reiteralm, in Austria, durante le qualificazioni di una gara FIS di ski cross. Il 19enne Lenz Hauser, giovane promessa dello sci austriaco, ha perso il controllo in una curva ed è stato scaraventato fuori pista, rischiando di schiantarsi contro gli alberi.

Un volo da brividi: lo sciatore sparisce nel bosco

Hauser stava affrontando il tracciato a grande velocità quando, in un attimo, tutto è cambiato. Dopo una traiettoria sbagliata in curva, il giovane è stato catapultato oltre i limiti della pista, finendo in una zona fuori controllo, tra neve fresca e protezioni che, per fortuna, hanno attutito l'impatto.

Il momento è stato immortalato dalle telecamere e il video dell’incidente è diventato virale, lasciando scioccati gli appassionati di sport invernali.