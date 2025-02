Amazon aggiorna Alexa con l'IA generativa, ecco Plus

Dopo una lunga attesa, Amazon ha lanciato ufficialmente Alexa+, l’assistente vocale potenziato dall’intelligenza artificiale generativa. L’aggiornamento, di cui si parlava già dal settembre del 2023, ha subito un’accelerata dopo l’arrivo nel team di sviluppo di Panos Panay, ex manager di Microsoft. «È il nuovo miglior amico nel mondo digitale», ha detto il manager alla presentazione dell’assistente virtuale, la cui prima versione fu lanciata 10 anni fa. Alexa+ ha un prezzo di 19,99 dollari al mese ma sarà gratis per gli utenti Amazon Prime. La disponibilità è al momento fissata per gli Stati Uniti, solo in lingua inglese, ma sarà estesa nel corso dei prossimi mesi per tutti i mercati dove Alexa è già attiva, dunque anche in Italia. A differenza dell’assistente attuale, l’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa permette ad Alexa di andare più nel profondo con le sue risposte, dando vita ad una conversazione più naturale. Può, ad esempio, dare maggiori informazioni sulla musica che si sta ascoltando, interagendo per date di concerti e persino l’acquisto di biglietti, così come per creare riepiloghi di una puntata della serie tv preferita ed eseguire altre attività con applicazioni di terze parti. È anche multimodale, ossia con l’opportunità di capire cosa c'è in una foto e rispondere a quesiti inerenti. Per tale motivo, Plus si potrà usare anche via app per smartphone o su computer, in versione web, oltre che su dispositivi Echo Show 8, 10, 15 e 21. L'assistente sfrutta l’intelligenza artificiale avanzata di Amazon Bedrock, con una conoscenza alimentata da partnership con Associated Press, Reuters, Time, Usa Today e Politico. Per l'occasione, è stato svelato anche Alexa Privacy, un nuovo menu del sistema operativo dove sono incluse tutte le informazioni personali e le interazioni con Alexa+.