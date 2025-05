Chi era Leone XIII, il “Papa dei lavoratori” che volle parlare al mondo moderno

Nel cuore di un secolo in tumulto, tra la caduta degli imperi e il sorgere della questione sociale, la figura di Papa Leone XIII si staglia come uno dei protagonisti più audaci del cattolicesimo moderno. Salito al soglio pontificio nel 1878, dopo la morte di Pio IX e la fine dello Stato Pontificio, Vincenzo Gioacchino Pecci fu chiamato a guidare una Chiesa ormai privata del potere temporale, ma ancora in cerca di un ruolo guida nel mondo. Egli non si rifugiò nell’intransigenza: al contrario, intuì che la sopravvivenza della Chiesa dipendeva dalla sua capacità di dialogare con la modernità, e soprattutto con i problemi dei lavoratori. Invece di arroccarsi nel passato, scelse di parlare al futuro. Il “Papa delle encicliche”: dottrina, filosofia e politica Leone XIII passò alla storia per aver scritto 86 encicliche, un numero senza precedenti, che toccarono ogni aspetto della vita della Chiesa e della società: dalla filosofia scolastica alla missione della Chiesa negli Stati laici, dal ruolo del clero all’importanza della stampa, fino alla leggendaria Rerum Novarum (1891).

Con quest’ultima, fondò la dottrina sociale della Chiesa cattolica, rivendicando la dignità del lavoro, la giustizia salariale, il diritto all’associazione sindacale e il dovere dello Stato di tutelare i più deboli. In un’epoca in cui il conflitto tra capitalismo e socialismo sembrava ineluttabile, Leone XIII tentò una terza via cristiana. Fu chiamato per questo “il Papa dei lavoratori”. Un diplomatico raffinato nell’epoca dei nazionalismi Dopo decenni di chiusura e conflitto con i governi europei, Leone XIII seppe riallacciare contatti con Francia, Germania, Regno Unito e perfino gli Stati Uniti, inaugurando una politica estera vaticana moderna. Pur mantenendo il "Non expedit" (che vietava ai cattolici italiani di partecipare alla vita politica), il pontefice comprese l’urgenza di non isolarsi, e si oppose alle derive più radicali della laicizzazione europea, come dimostrò il suo celebre discorso di condanna al monumento romano di Giordano Bruno.