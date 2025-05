Festa della Mamma 2025, dai fiori alle torte a forma di cuore: ecco cosa regalano gli italiani

Dalle rose alle orchidee , dai tulipani alle violaciocche e poi gigli , mughetti , narcisi , anemoni ma anche sansevierie , chamadoree e ficus . Per la Festa della Mamma sono piante e fiori il regalo più gettonato , da quelli di stagione alle piante da interno che riducono l'inquinamento . Sono scelti da oltre un italiano su due (52%), precedendo di gran lunga abbigliamento (10%), gioielli (6%) e dolciumi (2%), mentre un 30% non regalerà nulla. E’ quanto emerge da una indagine on line effettuata sul sito www.coldiretti.it in occasione della ricorrenza dedicata a tutte le madri che si celebra domenica 11 maggio .

Un’ottima soluzione per i regali è rappresentata anche dal "verde che cura" , le piante da interno che aiutano a difendersi dagli effetti dell’ inquinamento indoor . Una ricerca promossa da Coldiretti e Istituto di Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha dimostrato come l’introduzione di alcune specifiche varietà come Sansevieria , la Chamadorea , Yucca , Ficus e la Schefflera riduce del 20% le concentrazioni di CO2 e del 15% quelle di polveri sottili pm2,5 . Il consiglio è di acquistare fiori e piante di origine nazionale , anche direttamente dal produttore o nei mercati contadini di Campagna Amica - continua Coldiretti - per essere sicuri di mettere nel vaso un prodotto italiano al 100%, che sostiene i territori e rispetta l’ambiente e l’occupazione, al contrario di quelli stranieri, spesso coltivati sfruttando il lavoro minorile , come nel caso delle rose del Kenya . A garantire la qualità del verde made in Italy è il lavoro delle diciannovemila imprese florovivaistiche nazionali impegnate a produrre su una superficie di 30mila ettari , per un fatturato che ha raggiunto la cifra record di 3,3 miliardi di euro .

Il tema della salute è al centro anche di Race for the Cure, la manifestazione promossa da Komen Italia, con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il coinvolgimento di Fondazione Campagna Amica, per la raccolta di fondi contro i tumori del seno, che si svolge nel week end a Roma e in altre città italiane. Per l’occasione al mercato di Campagna Amica al Circo Massimo, in via di San Teodoro 74, saranno regalate rose a tutte le mamme.

Boom di torte a forma di cuore

La 'Festa della Mamma', in programma domenica 11 maggio, si conferma un punto fermo delle nostre tradizioni. E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio dei 'Supermercati il Gigante' che evidenzia come gli acquisti di prodotti destinati alla celebrazione di questa giornata siano in crescita rispetto allo scorso anno. In particolare, le prenotazioni di dolci a tema, con un netto orientamento verso quelli a forma di cuore o decorati con fragole e frutti di bosco, fanno segnare - rispetto al 2024 - un segno positivo del 12%.

Grande attenzione anche verso il settore florovivaistico con gli acquisti di fiori e piante in crescita del 10%. Particolare attenzione viene rivolta a quelle stabilizzate e a 'classici' come le orchidee. Bene, poi, anche le proposte 'per la casa', con un significativi apprezzamenti verso set di tazze e tazzine di vario genere e, ancora, per soluzioni più tradizionali come profumi e borse.

«Figli e mariti - spiega Cristian Paleari, responsabile reparti 'freschi' del 'Gigante' - sono pronti a celebrare la 'Festa della Mamma', dedicando un pensiero speciale a questo appuntamento. Certamente il momento conviviale, con dolce a tema e brindisi con bollicine, rimane la scelta più gettonata. Le prenotazioni, di anno in anno, diventano sempre più specifiche con attenzioni rivolte a torte senza glutine, personalizzate con l’immagine della festeggiata o dediche particolarmente mirate».