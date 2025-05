La Fondazione Augurusa celebra il Giubileo degli imprenditori in Vaticano con mons. Savino

Si è concluso da poche ore il Giubileo dei Lavoratori e degli Imprenditori dedicato a celebrare il valore e il significato del fare impresa secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa. A presiedere la Messa per l’occasione nella Basilica di San Pietro è stato S.E.R. Mons. Francesco Savino, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana e vescovo della Diocesi di Cassano allo Jonio, il quale si è rivolto agli oltre 500 soci dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID) e ai loro collaboratori provenienti da tutta Italia che sabato 3 maggio hanno attraversato la Porta Santa. Presente tra loro anche la delegazione calabrese guidata da Francesco Augurusa, presidente dell’UCID Calabria e presidente della Fondazione Antonio Emanuele Augurusa.

Con alle spalle la Cupola di San Pietro, Mons. Savino si racconta in un’intervista esclusiva dove ha parlato della Fondazione Augurusa. Alla domanda sul significato del Giubileo dei Lavoratori e degli Imprenditori e sul senso dell’essere partecipi e protagonisti in una giornata che vede il mondo dell’impresa riunito nel cuore di Roma, monsignor Savino esorta le imprese ad essere una famiglia e ad agire secondo criteri che non siano solo quelli del profitto, ma dei beni comuni, della destinazione universale dei beni e della sussidiarietà, mettendo al centro i diritti dei lavoratori. In particolare, il diritto alla sicurezza e ad un salario dignitoso. «Il rapporto tra fede e impresa si gioca sulla legalità come mezzo per raggiungere la giustizia - afferma il vescovo - Se mettiamo insieme i principi saldi della democrazia e i principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, sono convinto che gli imprenditori cattolici sapranno attivare processi generativi di quella economia non meramente finanziaria ma reale, che genera posti seri di lavoro».