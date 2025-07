“Di cambiare le regole noi siamo capaci”. Commemorazione per il 33° anniversario della strage di via D’Amelio

A trentatré anni dalla strage di via D’Amelio, alla Comunità Sociale Rifugio Sant’Eustochia, ci si prepara a vivere una giornata di memoria viva, di responsabilità condivisa e di impegno civile. L’iniziativa, promossa dall’Organizzazione di Volontariato Overland, si articolerà in due momenti centrali: una cerimonia commemorativa e un dibattito pubblico, entrambi concepiti per coinvolgere attivamente istituzioni, giovani, cittadini e rappresentanti del mondo della giustizia e della formazione.

Un dibattito per costruire progetti educativi e giustizia sociale

Seguirà un dibattito sociale incentrato sull’educazione alla legalità e sulla giustizia come forma di prevenzione, confronto e progettazione condivisa. Il dibattito non sarà un semplice momento di riflessione, ma una proposta attiva per valorizzare il modello educativo sperimentato nel progetto “StayFree” e porre le basi per una sua evoluzione in iniziativa strutturale e replicabile.

Attraverso gli interventi istituzionali, le testimonianze del volontariato e i contributi di esperti e rappresentanti del territorio, l’obiettivo sarà quello di promuovere un fronte comune per sostenere nuove forme di cittadinanza attiva, orientate ai giovani e alle comunità.

L’iniziativa sarà trasmessa e documentata anche attraverso i canali social ufficiali di Overland ODV, per permettere a chiunque di seguire e partecipare, anche a distanza. Un modo per allargare i confini dell’evento e condividerne i valori fondanti.

