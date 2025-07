Approvata alla Camera la Giornata nazionale per i giornalisti uccisi: il 3 maggio per ricordare la libertà di stampa

Via libera unanime della Camera alla proposta di legge, a prima firma del deputato di Forza Italia Paolo Emilio Russo, che istituisce la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, che ricorrerà ogni 3 maggio. I voti a favore sono 211, nessun voto contrario. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

La proposta di legge, approvata all’unanimità dalla Camera, dispone che «la Repubblica riconosce il giorno 3 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione». «Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, informando l’ordine dei giornalisti, le associazioni sindacali dei giornalisti e i singoli professionisti e professioniste del giornalismo. Il ministero della Cultura, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale - può organizzare altresì specifiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo».