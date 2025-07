Gli amanti beccati dalla kiss-cam al concerto dei Coldplay a Boston e la privacy "impossibile" VIDEO

Si chiama kiss-cam ed è immancabile negli eventi sportivi statunitensi: un cameraman 'pattuglia' gli spalti alla ricerca di una coppia presumibilmente innamorata e quando la trova trasmette l’immagine sul maxischermo. A quel punto i due devono baciarsi e vengono applauditi da tutto lo stadio . A meno che non siano chi non dovrebbero essere e in un posto in cui sarebbe meglio che non fossero. Ne sanno qualcosa Andy Byron , CEO della startup tech da oltre un miliardo di dollari Astronomer, e Kristin Cabot, responsabile delle risorse umane della stessa azienda, assunta appena nove mesi prima, sorpresi da una telecamera in un concerto dei Coldplay vicino a Boston. Quando hanno visto la loro immagine proiettata sullo schermo non si sono affatto baciati, anzi. Hanno spalancato gli occhi pieni di sgomento e mentre lei si girava nascondendo il viso tra le mani, lui si chinava a terra, forse desiderando di essere inghiottito.

A metterci il carico da undici ci ha pensato Chris Martin, il cantante dei Coldplay, che dal palco ha dato voce ai pensieri di tutti gli spettatori: «O quei due hanno una tresca o sono molto timidi». In una manciata di minuti tutto il mondo vedeva quelle immagini su praticamente ogni social e prima che il concerto fosse finito, anche nel folto della foresta amazzonica si sapeva chi fossero: rispettivamente amministratore delegato di Astronomer, un’azienda di sviluppo software, e la responsabile delle risorse umane. Entrambi sposati, ma, come era facile immaginare, non tra di loro. Cosa ne sia stato della loro vita familiare non è dato sapere, ma in molti si sono chiesti (con orrore): «E se fosse successo a me?». E può succedere in Italia, dove le norme a tutela della privacy sono notevolmente più stringenti rispetto a quelle statunitensi?

"C'è un solo modo per evitare che accada l’irreparabile» dice all’Agi l’avvocato Mario Ponari, esperto di privacy, «ed è non andare a un concerto con l’amante. O almeno non a un concerto così affollato».