Bonus bebè: il termine raddoppiato da 60 a 120 giorni dalla nascita

«E' stato raddoppiato, da 60 a 120 giorni dalla nascita, il termine per richiedere il bonus nuovi nati». Lo ha annunciato Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.

«Inizialmente - ha spiegato Roccella - l’Inps aveva emesso una circolare che dava 60 giorni, oggi li abbiamo raddoppiati a 120 per dare più tempo ai neo-genitori. Per quanto riguarda i bambini nati tra il primo gennaio e il 24 maggio 25, per i quali i 60 giorni erano già decorsi e non hanno presentato la domanda - ha aggiunto -, avranno a disposizione ulteriori 60 giorni dalla pubblicazione del nuovo avviso di oggi».