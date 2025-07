Meloni in copertina su Time: "Dove Giorgia guida l'Europa"

Un nuovo nazionalismo, populista, nativista e pro-Occidente, ma fedele all’Europa e all’Alleanza atlantica: è la dimensione politica di Giorgia Meloni secondo il Time, che le dedica la copertina del nuovo numero, come capitato ad altri presidenti del Consiglio, Silvio Berlusconi nel 2011 ("L'uomo dietro l’economia più pericolosa al mondo") e Mario Monti nel 2012 ("Può quest’uomo salvare l’Europa?"), o a Matteo Salvini, nel 2018, con il titolo «Il nuovo volto dell’Europa». «Dove Giorgia Meloni sta conducendo l’Europa», è questa volta il titolo del servizio firmato da Massimo Calabresi, capo dell’ufficio di Washington della storica rivista statunitense di attualità politica ed economica, secondo cui in questi quasi tre anni al governo la premier «è emersa come una delle figure più interessanti» nel continente.

«E il modo in cui conduce potrebbe cambiare il mondo», come scritto sul post con cui Time ha rilanciato la copertina, che in passato ha visto protagonisti altri italiani come Gianni Agnelli, Sergio Marchionne, Mario Balotelli, Fabio Cannavaro, Gianni Versace e Giorgio Armani, Luciano Pavarotti e Sophia Loren. Sulla sua idea di nazionalismo, la premier - in un colloquio del 4 luglio a Palazzo Chigi - spiega che «per prima cosa dobbiamo difendere quello che siamo, la nostra cultura, la nostra identità, la nostra civiltà». Il suo nazionalismo, aggiunge, «è principalmente un modo per difenderci da una globalizzazione che non ha funzionato».