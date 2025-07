Gli ottimisti si somigliano, ogni pessimista è unico: ecco perché

«I pattern cerebrali di chi occupa posizioni sociali centrali - spiega Kuniaki - si richiamano tra loro. E’ possibile che le persone che condividono un atteggiamento paragonabile verso il futuro lo immaginino in modo simile, il che rende più semplice la comprensione della prospettiva altrui. Questo potrebbe spiegare perchè le persone ottimiste tendono ad essere considerate più socievoli e a far parte di reti sociali più ampie».

Il cervello delle persone ottimiste funziona in modo simile, mentre le persone che guardano al negativo hanno un grado di individualità molto più elevato. Questo curioso risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli scienziati dell’Università di Kobe. Il team, guidato da Yanagisawa Kuniaki, ha coinvolto 87 soggetti che coprivano l’intero spettro tra ottimismo e pessimismo, chiedendo loro di immaginare eventi futuri. L’attività cerebrale dei partecipanti è stata registrata attraverso risonanza magnetica funzionale (fMRI). L’indagine ha dimostrato che le persone ottimiste erano associate a schemi di attività neurale molto simile.

Il gruppo di ricerca ha anche scoperto che negli ottimisti si osserva una differenza più pronunciata nei modelli neurali quando si pensa a eventi positivi o negativi rispetto ai pessimisti. Ciò indica una netta distinzione percepita tra futuri positivi e negativi e non implica una reinterpretazione positiva degli eventi negativi. Al contrario, gli eventi negativi vengono elaborati in modo più astratto e psicologicamente distante, il che contribuisce a mitigarne l’impatto emotivo.

«La sensazione di trovarsi sulla stessa lunghezza d’onda di qualcun altro - continua Kuniaki - non è solo una metafora. Il cervello degli ottimisti può, in senso strettamente fisico, condividere una concezione comune del futuro. Ma questo solleva nuove domande. Questo meccanismo condiviso è qualcosa con cui si nasce o si insinua in seguito, ad esempio attraverso l’esperienza e il dialogo? Nei prossimi step - conclude - vorremmo acquisire una comprensione più profonda delle cause della solitudine e di ciò che permette alle persone di comunicare tra loro. Credo che chiarire il processo attraverso il quale emerge questa realtà condivisa sia un passo verso una società in cui le persone possano comunicare meglio».