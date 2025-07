OpenAI pronta a lanciare Gpt-5, il nuovo modello di intelligenza artificiale all’inizio di agosto

OpenAI si prepara a lanciare Gpt-5, il suo nuovo modello di intelligenza artificiale, all’inizio di agosto. Nessuna comunicazione ufficiale ma un’indiscrezione riportata dal sito specializzato The Verge, secondo cui l'azienda americana punterà per la prossima versione non solo ad una IA più potente ma anche capace di consumare di meno, un aspetto che sta diventando centrale per gli sviluppatori.

All’inizio di quest’anno, infatti, la startup cinese DeepSeek ha reso disponibile il suo modello R1 in grado di competere con i rivali diretti, da OpenAI a Google, ma con un ridotto consumo energetico. Nel recente passato, l’ad di OpenAI, Sam Altman, aveva già anticipato qualcosa in merito a Gpt-5, definendolo come «un sistema che integra gran parte della nostra tecnologia, migliorandola».

Per gli esperti non si tratterà dell’Agi, cioè l'intelligenza artificiale generale che dovrebbe eguagliare l'uomo in capacità di ragionamento e creative, ma ci andrà molto vicino. Stando alle fonti di The Verge, il team di OpenAI renderà disponibile il nuovo ChatGpt basato sul modello Gpt-5 ai primi utenti a pagamento nel giro di un paio di settimane. La novità principale sembra essere la natura «ibrida» dell’IA, formata dalle potenzialità di ragionamento della serie «o3» con quelle multimodali (generazione e comprensione di testo, foto, video) di ChatGpt. Per il sito, l’arrivo dell’Agi è «legata alla piena trasformazione di OpenAI in società a scopo di lucro».