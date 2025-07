Tra Procida e Ischia spunta il giga yacht di Mark Zuckerberg

Il suo arrivo nelle trafficate acque tra Procida e Ischia non è di certo passato inosservato: si tratta del Launchpad, il gigayacht di Mark Zuckerberg che da stamani è ormeggiato davanti all’isolotto di Vivara. Più che uno yacht è una nave da diporto, di proprietà del fondatore di Facebook.

L’imbarcazione è stata costruita nel 2024 dal un cantiere olandese Feadship, è lunga 118,9 metri ed il suo costo è stimato in circa 300 milioni di dollari. A poca distanza c'è ancorato pure il Wingman, altro maxi yacht sempre di proprietà di Zuckerberg, di oltre 67 metri di lunghezza, che viene utilizzato come imbarcazione di supporto ed è dotato di diverse attrezzature per le immersioni, tra cui una camera di decompressione.

Dal Launchpad sono scesi a terra con un tender, ad Ischia Ponte, diversi ospiti che hanno visitato il caratteristico borgo ai piedi del Castello Aragonese e poi sono stati a pranzo in un noto ristorante di Cartaromana, ma del patron di Meta finora nessun avvistamento.