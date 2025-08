Irene Mariani campionessa italiana di gymboxe due anni dopo l'intervento al cuore

Nel 2023 Mariani si trova costretta ad affrontare una diagnosi difficile. Dopo un’attenta valutazione clinica da parte di Massimiliano Cantinotti, cardiologo di Monasterio, la giovane viene operata da Silvia Garibaldi e Andrea Rossi: con l'intervento di ablazione rimuovono «in modo risolutivo la causa dell’aritmia». La ragazza così «può riavvicinarsi all’attività sportiva, quindi all’agonistica - si spiega -. Con grande determinazione, nel gennaio 2024 Irene, che prima aveva praticato la pallavolo, decide di rimettersi in gioco scegliendo un nuovo sport, la gymboxe». In pochi mesi ricomincia ad allenarsi, debuttando nelle gare e a giugno 2025 raggiunge il titolo di campionessa nazionale.

Due anni fa, per un’aritmia cardiaca aveva dovuto interrompere la sua carriera come pallavolista. Oggi, dopo un intervento al cuore, è diventata campionessa italiana di gymboxe. E’ la storia di Irene Mariani, 17 anni, tornata a praticare sport grazie all’equipe di aritmologia dell’ospedale del Cuore della Fondazione Monasterio a Massa (Massa-Carrara) che racconta il percorso della giovane atleta con il consenso, si spiega in una nota, dei suoi genitori.

«Il momento in cui ho scoperto di avere un problema al cuore e ho dovuto lasciare la pallavolo è stato durissimo - racconta la 17enne come riporta la nota della Fondaizone - ma sapevo che Monasterio è un centro d’eccellenza e ho scelto di fidarmi. Ringrazio tutto lo staff per la professionalità e la grande umanità. A tutti i ragazzi e le ragazze con problemi di aritmia dico di affidarsi ai professionisti giusti e di continuare a credere nei propri sogni». «Le aritmie nei giovani atleti - spiega Garibaldi - vanno affrontate con grande attenzione, ma oggi abbiamo strumenti diagnostici e terapeutici efficaci che, se usati con tempestività e competenza, permettono il ritorno all’attività sportiva in sicurezza».