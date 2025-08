Thaddeus, il bambino nato da un embrione congelato da 31 anni

È nato da una coppia dell’Ohio, negli Stati Uniti, il bambino più «vecchio» del mondo. Thaddeus Daniel Pierce, venuto alla luce il 26 luglio, è nato da un embrione congelato per 31 anni. I suoi genitori, Lindsey, 35 anni, e Tim Pierce, 34 anni, lo hanno definito il loro «bambino prezioso».

La famiglia della mamma Lindsey ha paragonato l’evento a «un film di fantascienza».

Un nuovo record: superati i gemelli nati da embrioni congelati per 30 anni

Il precedente record apparteneva a una coppia di gemelli nati nel 2022 da embrioni congelati nel 1992, quindi dopo 30 anni di conservazione. Con i suoi 31 anni di crioconservazione, l’embrione da cui è nato Thaddeus ha stabilito un nuovo primato mondiale.

La storia dell’adozione embrionale e la decisione dei Pierce

I Pierce avevano tentato di avere un figlio per sette anni prima di scegliere l'adozione di un embrione. Questo embrione era stato creato nel 1994 da Linda Archerd, oggi 62enne, insieme al suo ex marito, tramite fecondazione in vitro.