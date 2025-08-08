Alessandra Amoroso dice "sì" al compagno Valerio sul palco di Lecce

Un bacio, un anello, le lacrime e un «sì» sussurrato tra le emozioni. E’ finita così, nel modo più dolce, l’ultima tappa del tour estivo di Alessandra Amoroso, andata in scena ieri sera nella sua Lecce. Sul palco delle Cave del Duca, la cantante salentina non ha solo salutato il pubblico in vista della nascita della sua prima figlia, Penelope Maria, attesa a settembre, ma ha ricevuto anche una proposta di matrimonio dal compagno Valerio Pastore. Un fuori programma romantico, arrivato al termine di un concerto già carico di emozioni.

Ad attendere Alessandra dietro le quinte c'era Valerio, tecnico del suono, con un mazzo di fiori tra le mani e un anello nascosto in tasca. L’ha fatta accomodare sulle scale, si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo. «Ma sei impazzito?» gli ha domandato lei, visibilmente commossa, prima di baciarlo tra le lacrime. Intorno, amici, familiari e qualche telefono acceso a immortalare il momento. «Una piccola leccese con nel cuore un grande sogno», aveva detto dal palco. E quel sogno ora si allarga: alla maternità e a un futuro da moglie. Alessandra Amoroso, 38 anni, ha annunciato la gravidanza lo scorso marzo con un post su Instagram: «Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella». La piccola Penelope l’ha accompagnata durante tutto il tour, anche quando - tra un brano e l’altro - la cantante si interrompeva per sentirla muoversi sotto al pancione. «Ho scoperto un nuovo modo di amare, e soprattutto di essere amata», aveva detto in un’intervista. Ora, quell'amore ha trovato la sua promessa.