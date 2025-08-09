Tecnologie quantistiche, la strategia italiana e le potenzialità straordinarie di un ecosistema non da “salvare” ma da attivare: il Sud Digitale

Gli obiettivi strategici sono articolati in quattro linee di azione principali: rafforzare la ricerca scientifica e le infrastrutture quantistiche valorizzando le eccellenze italiane ed europee e promuovendo sinergie tra università, centri di ricerca e istituti con il sostegno dei finanziamenti pubblici, soprattutto PNRR; accelerare la transizione industriale sostenendo startup, PMI e filiere strategiche con investimenti in data center, supercalcolo e tecnologie abilitanti, per cogliere la crescita globale prevista nel settore quantistico; garantire la formazione di nuove competenze con percorsi universitari, master e programmi di alta formazione in collaborazione tra Ministeri, università e mondo produttivo, puntando a figure professionali versatili; tutelare la sicurezza nazionale attraverso la migrazione alle crittografie post-quantum e l'uso di sistemi quantistici per la protezione dei dati strategici, in linea con le raccomandazioni europee e il supporto dell'ACN.

Un piano nazionale che “mira a consolidare l'Italia come protagonista della seconda rivoluzione quantistica a livello internazionale”: è la nuova Strategia Italiana per le Tecnologie Quantistiche (TQ), presentata nei giorni scorsi in Consiglio dei ministri dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l'Innovazione, Alessio Butti , assieme al ministro per le imprese e il made in Italy Adolfo Urso e alla ministra per l’Università e la Ricerca Anna Maria Bernini. Il piano è frutto “della stretta e proficua collaborazione” tra il Dipartimento per la trasformazione digitale con diversi ministeri (Università e Ricerca, Imprese e Made in Italy, Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Difesa) e con l'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale.

«Il Governo italiano – aggiunge - attraverso il Dipartimento per la trasformazione digitale, guidato dal sottosegretario Alessio Butti è attivamente impegnato nel promuovere lo sviluppo e l’adozione di tecnologie quantistiche. L’obiettivo principale è duplice: da un lato, sostenere la ricerca e le imprese innovative che operano nel settore; dall’altro, rafforzare la sovranità tecnologica nazionale, collaborando a livello europeo e internazionale per garantire che le infrastrutture critiche del futuro siano affidabili, sicure e sotto controllo pubblico. Si tratta anche di avviare un profondo cambiamento culturale: stiamo accompagnando cittadini, pubbliche amministrazioni e imprese a comprendere e a cogliere le opportunità offerte da un paradigma scientifico completamente nuovo. La strategia quantistica è quindi parte integrante del più ampio piano di trasformazione digitale del Paese».

«Le tecnologie quantistiche - spiega il capo segreteria tecnica del sottosegretario di Stato Serafino Sorrenti , componente del gruppo di lavoro che ha redatto il Piano - rappresentano una frontiera strategica dell’innovazione: si basano sulle leggi della meccanica quantistica e consentono di sviluppare nuovi strumenti di calcolo, comunicazione e sensoristica con capacità enormemente superiori a quelle attuali. Sono importanti per l’interesse pubblico perché possono avere un impatto diretto sulla sicurezza informatica, sull’ottimizzazione dei trasporti, sulla ricerca medica e sullo sviluppo industriale avanzato. Prepararsi a questa trasformazione significa garantire al Paese una posizione competitiva e sicura nel panorama tecnologico globale».

Dal liceo in Calabria ai board internazionali, guardando alle origini

Serafino Sorrenti è oggi una delle figure di riferimento per la sicurezza informatica e l’innovazione tecnologica nel nostro Paese. È attualmente capo della Segreteria Tecnica del sottosegretario di Stato alla Trasformazione Digitale e Chief Information Security Officer (CISO) presso il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È membro permanente del Nucleo per la Cybersicurezza (NCS) presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), dove contribuisce alla definizione delle strategie nazionali per la protezione delle infrastrutture digitali e dei servizi pubblici. È anche il delegato del Governo italiano presso il Quantum Technology coordinator Group dell’Unione Europea e il tavolo internazionale “Secure & Resilient Submarine Cable Infrastructure” a Bruxelles, dedicato alla protezione delle infrastrutture sottomarine globali.

Ma il suo percorso parte da molto lontano: nato e cresciuto in Calabria, ha studiato fino al terzo anno presso l’Istituto Superiore Francesco Severi di Gioia Tauro, prima di intraprendere un cammino di vita e professionale segnato da una costante tensione al cambiamento. Un cambiamento che oggi lo vede tra i principali artefici delle politiche digitali nazionali e dei dossier strategici legati alla cybersicurezza , intelligenza artificiale e all’innovazione quantistica. Ha una lunga esperienza nella pubblica amministrazione e nelle politiche digitali. È esperto di cybersecurity presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo del Senato della Repubblica, dove fornisce supporto tecnico e strategico su rischi informatici, protezione dei dati e minacce sistemiche nel settore economico-finanziario. In precedenza ha ricoperto il ruolo di Chief Innovation Officer, contribuendo all’attuazione del PNRR e alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Il “Sud Digitale” come nuovo perimetro dell’innovazione italiana

“Nel pieno di una trasformazione globale, dove il digitale ridisegna confini e gerarchie - ha recentemente scritto Sorrenti - il Mezzogiorno d’Italia si trova davanti a una straordinaria opportunità: diventare piattaforma strategica dell’innovazione euro-mediterranea. Tecnologia, infrastrutture e posizione geografica si incontrano: l’arrivo di nuovi hub dei cavi sottomarini, l’espansione delle dorsali in fibra ottica, gli investimenti in High Performance Computing, rendono il Sud un nodo centrale nei flussi globali di dati. Grandi player come Google, Microsoft, Sparkle, Open Fiber insieme a realtà pubbliche come Invitalia, CDP Venture Capital SGR e le ZES, stanno già scommettendo sul territorio”.

“Alle istituzioni centrali – Ministeri, aziende Commissione Europea – si affiancano le Regioni e i Comuni con nuove progettualità: smart city, digitalizzazione delle PA, rigenerazione urbana e green economy. Non meno rilevante è il ruolo delle università del Sud, autentici hub di competenze, e dei centri di ricerca (Consiglio Nazionale delle Ricerche, ENEA, INFN) che alimentano un ecosistema dell’innovazione distribuito e resiliente. Ma il vero salto avverrà se sapremo riqualificare le aree interne, trasformandole in spazi connessi, produttivi, attrattivi. Lì dove oggi si registra spopolamento, può nascere un nuovo modello di sviluppo: smart village, coworking rurali, impresa diffusa e digitale. Dove la qualità della vita – meno stress, più tempo, più verde – diventa un asset competitivo. Serve un cambio culturale. Le nuove generazioni chiedono retribuzioni adeguate, meritocrazia, lavoro flessibile ma dignitoso. Vogliono smart working reale, non occasionale, e accesso a opportunità che non costringano a vita.

Il Sud: non sono meraviglia naturale, ma hub in espansione nell’euromediterraneo

“È una questione non solo economica, ma di visione sociale – prosegue Sorrenti - Oggi il Sud non è solo meraviglia naturale. È una frontiera strategica dell’innovazione digitale, un hub in espansione tra Europa, Africa e Medio Oriente. In questo scenario, gli stakeholder pubblici, privati, accademici e civici hanno tutti un ruolo: nessuno può restare spettatore. Le startup innovative, i fondi di investimento, le imprese manifatturiere e digitali, le associazioni di territorio, devono collaborare per costruire un Mezzogiorno che non rincorre il Nord, ma propone modelli nuovi, scalabili e sostenibili. La trasformazione è culturale, prima ancora che tecnologica. È tempo di tornare a guardare verso Sud, con nuovi occhi. Il cambiamento è già cominciato. Sta a noi guidarlo. Non è solo una possibilità. È una necessità strategica. Il Sud non va “salvato”, va attivato. E il tempo è adesso”.

Gli scenari che si aprono dopo un anno di lavoro

Il piano con la Strategia Italiana per le Tecnologie Quantistiche aveva avuto il via libera del Comitato interministeriale per la transizione digitale, ed è stato elaborato nell’ultimo anno da esponenti della ricerca e delle istituzioni per sviluppare un ambito della ricerca scientifica di frontiera, ma destinato ad avere un’ampia espansione. Dopo la pubblicazione di una prima bozza nel febbraio scorso, una consultazione aperta ha permesso di raccogliere suggerimenti e osservazioni per la stesura definitiva. La Strategia è stata elaborata da un gruppo di esperti coordinato da Tommaso Calarco, professore ordinario di Fisica all’Università di Bologna e istituito dal ministero dell'Università e la Ricerca in collaborazione con i ministeri degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, della Difesa, delle Imprese e del Made in Italy e inoltre con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della presidenza del Consiglio dei ministri e con l’Agenzia nazionale per la cybersicurezza.

La Strategia italiana per le tecnologie quantistiche: una svolta epocale

“Con l’approvazione della Strategia – ha affermato il sottosegretario Butti - l’Italia conferma la sua ambizione di essere all’avanguardia nelle tecnologie quantistiche. Investimenti mirati e collaborazioni strategiche rafforzeranno il nostro ecosistema digitale, aprendo nuove opportunità per ricerca, industria e società”. La Strategia italiana per le tecnologie quantistiche è "perfettamente in linea con quella dell'Unione Europea" e costituisce "una svolta epocale" che per la prima volta offre "un contesto organico" alle imprese che nel nostro Paese sono da tempo impegnate in questo settore di frontiera, come ha dichiarato all'ANSA il prof. Calarco, coordinatore del gruppo di lavoro che ha redatto il documento, nonché segretario del gruppo che lavora alla strategia europea per le tecnologie quantistiche. "La Strategia italiana segna una svolta epocale, nel senso che - ha aggiunto - passiamo dal tempo in cui l'Italia ha sviluppato una crescente eccellenza nel settore grazie a grandi imprese e startup, ma senza un contesto organico, a una situazione nella quale viene riconosciuta l'importanza strategica di queste tecnologie. E' un cambio di passo fenomenale. Si è anche deciso di sottoporre il testo alla comunità economica e industriale, i cui contributi sono stati integrati nel documento. Un programma competitivo di ricerca e sviluppo è uno dei requisiti principali indicati nella Strategia, accanto alla formazione e agli investimenti per supportare l'ecosistema, da assegnare non a pioggia ma tramite bandi focalizzati su obiettivi precisi. "Il mondo scientifico – ribadisce l’esperto - raccomanda un investimento congruo, proporzionato all'importanza di questo settore”.