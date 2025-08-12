Febbre da Fantacalcio, il frontman cosentino Alfredo De Vuono: “Sei milioni di iscritti in Italia”. Le risposte alle domande dei fantallenatori VIDEO

In Italia, tra gli amanti del pallone, si sono create due categorie: c'è chi sostiene di praticare l'arte del Fantacalcio e chi... mente. Già, perché il rito della formazione al venerdì (salvo stravolgimenti di calendario), ma soprattutto l'asta con gli amici e i successivi sfottò infrasettimanali, in nel nostro Paese più che in altri, è diventato sacro. Diciamocelo, l'Italia, da qualche anno, non è soltanto più solamente il popolo dei poeti, dei navigatori e dei Santi. Sì, possiamo serenamente aggiungere alla lista delle etichette anche quella dei “fantallenatori”. Basti pensare che la piattaforma Fantacalcio, può contare un bacino di iscritti che supera... i sei milioni!

Il frontman cosentino del gruppo, Alfredo De Vuono, spesso e volentieri in prima linea durante le trasmissioni su Twitch e Youtube, ha spiegato in una intervista cosa spinge gli appassionati a prenotare un posto su un aereo dal Nord Italia al Sud, ad esempio, solo per presentarsi in orario (e preparatissimi) all'asta pre-campionato. Ché poi è sì l'inizio dei giochi, ma rappresenta allo stesso tempo il momento più bello di tutti.