Febbre da Fantacalcio, il frontman cosentino Alfredo De Vuono: “Sei milioni di iscritti in Italia”. Le risposte alle domande dei fantallenatori VIDEO

In Italia, tra gli amanti del pallone, si sono create due categorie: c'è chi sostiene di praticare l'arte del Fantacalcio e chi... mente. Già, perché il rito della formazione al venerdì (salvo stravolgimenti di calendario), ma soprattutto l'asta con gli amici e i successivi sfottò infrasettimanali, in nel nostro Paese più che in altri, è diventato sacro. Diciamocelo, l'Italia, da qualche anno, non è soltanto più solamente il popolo dei poeti, dei navigatori e dei Santi. Sì, possiamo serenamente aggiungere alla lista delle etichette anche quella dei “fantallenatori”. Basti pensare che la piattaforma Fantacalcio, può contare un bacino di iscritti che supera... i sei milioni!
Il frontman cosentino del gruppo, Alfredo De Vuono, spesso e volentieri in prima linea durante le trasmissioni su Twitch e Youtube, ha spiegato in una intervista cosa spinge gli appassionati a prenotare un posto su un aereo dal Nord Italia al Sud, ad esempio, solo per presentarsi in orario (e preparatissimi) all'asta pre-campionato. Ché poi è sì l'inizio dei giochi, ma rappresenta allo stesso tempo il momento più bello di tutti.
Dopo una chiacchierata intertemporale che dal passato visionario proietta verso un futuro etereo (tanto per citare l'aggettivo preferito di De Vuono - ingegnere, giornalista e project manager, cresciuto a Cosenza e sbocciato tra Pisa e Napoli) transitando per un presente già surreale, il frontman bruzio dà qualche dritta ai fantallenatori e risponde alle domande di cinque appassionati del gioco che, come direbbe Proietti in Febbre da cavallo sono esattamente questo tipo di persona qua: «Chi gioca è un misto, un cocktail, un frullato de robba, un minorato, un incosciente, un regazzino, un dritto e un fregnone, un milionario pure se nun c’ha na lira e uno che nun c’ha na lira pure se è milionario. Un fanatico, un credulone, un buciardo, un pollo, è uno che passa sopra a tutto e sotto a tutto, è uno che 'mpiccia, traffica, imbroglia, more, azzarda, spera, rimore e tutto per poter dire: Ho vinto! E adesso v’ho fregato a tutti e mo’ beccate questa… tié!» . Confessatelo pure senza vergogna: quando battete i vostri amici, colleghi, fratelli e parenti... anche voi provate quella sensazione. Non vi preoccupate, è semplicemente la febbre da Fantacalcio.
