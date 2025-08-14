I “Volti delle Madonie" ritratti da Giovanni Franco

Operai, artisti, tabaccai, allevatori, commercianti, pasticcieri, venditori ambulanti, musicisti sono i "Volti delle Madonie" i protagonisti dell’ultimo e omonimo libro di Giovanni Franco, giornalista e fotografo palermitano di lungo corso, che regala una narrazione a colori di nuove icone di siciliani, non stereotipati, immersi nella realtà e nel contesto geografico e antropologico dell’area del gruppo montuoso delle Madonie che costituisce un affascinante giacimento di arte, cultura, paesaggio.“ Lassù nelle Madonie... In tutto il gran scenario– oleandri lungo la valle classica, olivi in greppo, vette chiare calanti a schiere dagli acrocori del centro al mare, infine il mare d’Imera” scriveva Giuseppe Antonio Borgese, nato nel cuore delle Madonie. Questo volume è un reportage di una Sicilia che c’è, che resiste, sostenuta da uomini e donne che con il proprio lavoro e la propria creatività e intraprendenza, abitano e fecondano un territorio piagato nel passato anche dalla criminalità e oggi dal calo demografico e l’abbandono. “Ho preferito in questo progetto- scrive l’autore- dedicarmi agli sguardi, ai sorrisi, alle espressioni dei tanti individui che ho incontrato sulle strade, nelle case, nei negozi, nelle imprese, nei luoghi di lavoro. Tutti insieme per lanciare un appello contro lo spopolamento di questi centri. Le immagini che ho registrato sono un inno alla restanza”.