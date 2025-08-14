I “Volti delle Madonie" ritratti da Giovanni Franco

Operai, artisti, tabaccai, allevatori, commercianti, pasticcieri, venditori ambulanti, musicisti sono i "Volti delle Madonie" i protagonisti dell’ultimo e omonimo libro di Giovanni Franco, giornalista e fotografo palermitano di lungo corso, che regala una narrazione a colori di nuove icone di siciliani, non stereotipati, immersi nella realtà e nel contesto geografico e antropologico dell’area del gruppo montuoso delle Madonie che costituisce un affascinante giacimento di arte, cultura, paesaggio.“ Lassù nelle Madonie... In tutto il gran scenario– oleandri lungo la valle classica, olivi in greppo, vette chiare calanti a schiere dagli acrocori del centro al mare, infine il mare d’Imera” scriveva Giuseppe Antonio Borgese, nato nel cuore delle Madonie. Questo volume è un reportage di una Sicilia che c’è, che resiste, sostenuta da uomini e donne che con il proprio lavoro e la propria creatività e intraprendenza, abitano e fecondano un territorio piagato nel passato anche dalla criminalità e oggi dal calo demografico e l’abbandono. “Ho preferito in questo progetto- scrive l’autore- dedicarmi agli sguardi, ai sorrisi, alle espressioni dei tanti individui che ho incontrato sulle strade, nelle case, nei negozi, nelle imprese, nei luoghi di lavoro. Tutti insieme per lanciare un appello contro lo spopolamento di questi centri. Le immagini che ho registrato sono un inno alla restanza”.
Di questa ultima esplorazione e avventura editoriale di Franco, giornalista professionista dell’Ansa e autore di innumerevoli mostre e pubblicazioni di libri fotografici come questo bel volume della Libridine , ha firmato la prefazione Franco Garufi, saggista, dirigente sindacale che, significativamente, annota: “Leggere e raccontare un territorio attraverso i volti dei suoi abitanti. Sessantacinque espressioni diverse, sessantacinque età differenti, dal piccolo suonatore che porta con baldanza un tamburo quasi più grande di lui, all’anziano che nelle cento rughe che gli solcano il viso racconta una vita di fatica e di lavoro...Il posteggiatore con cappello occhiali, paletta e sigaretta in bocca, fischietti appesi al collo... Personaggi eterni di una Sicilia apparentemente immutabile ai quali guardiamo con un sorriso , il più volte amaro.”
Caricamento commenti
Commenta la notizia