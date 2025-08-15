Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
“Se il Napoli vince lo Scudetto sfilo in pelliccia a Ferragosto”. L'attore Paolantoni mantenne la promessa

L’attore napoletano Francesco Paolantoni ha mantenuto la promessa fatta a Che tempo che fa, sfilando a Ferragosto sul lungomare di Napoli indossando una pelliccia per celebrare il quarto scudetto del Napoli, tornato in città due anni dopo il trionfo con Luciano Spalletti in panchina. Foto e video della scena hanno subito invaso i social, mostrando Paolantoni percorrere per qualche metro via Caracciolo, sotto il sole, avvolto in un pesante soprabito. Un gesto ironico e in netta contrapposizione con quanto accadde nel 2023, quando la sua passerella completamente nudo, sempre sul lungomare, scatenò numerose polemiche.

