YouTube utilizzerà l'intelligenza artificiale per capire quando gli utenti sono bambini che fingono di essere adulti

YouTube utilizzerà l'intelligenza artificiale (IA) per capire quando gli utenti sono bambini che fingono di essere adulti. La nuova misura di sicurezza è in fase di implementazione negli Stati Uniti in un momento in cui la piattaforma video di proprietà di Google e social media come Instagram e TikTok sono sotto esame per come proteggono i bambini da contenuti rivolti agli adulti e per la verifica dell’età dei minori.
L’IA verrà utilizzata per stimare l’età degli utenti in base a una serie di fattori tra cui il tipo di video guardati e la longevità dell’account, secondo James Beser direttore della gestione prodotti di YouTube Youth. «Questa tecnologia ci consentirà di dedurre l’età di un utente indipendentemente dalla data di nascita registrata nell’account per offrire esperienze di prodotto e protezioni adatte all’età», ha affermato Beser. Gli utenti verranno avvisati se la piattaforma li ritiene minorenni, dando loro la possibilità di verificare la propria età con una carta di credito, un selfie o un documento d’identità.
Le piattaforme di social media sono spesso accusate di non proteggere il benessere dei bambini. L’Australia utilizzerà presto le sue leggi sui social media per vietare l’accesso a YouTube ai minori di 16 anni, ha dichiarato un ministro alla fine del mese scorso sottolineando la necessità di proteggerli dagli «algoritmi predatori». Il divieto è uno dei più severi al mondo ed entrerà in vigore il 10 dicembre. La legislazione è attentamente monitorata da altri paesi, molti dei quali stanno valutando se implementare divieti simili.
