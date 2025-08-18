YouTube utilizzerà l'intelligenza artificiale per capire quando gli utenti sono bambini che fingono di essere adulti

YouTube utilizzerà l'intelligenza artificiale (IA) per capire quando gli utenti sono bambini che fingono di essere adulti. La nuova misura di sicurezza è in fase di implementazione negli Stati Uniti in un momento in cui la piattaforma video di proprietà di Google e social media come Instagram e TikTok sono sotto esame per come proteggono i bambini da contenuti rivolti agli adulti e per la verifica dell’età dei minori.

L’IA verrà utilizzata per stimare l’età degli utenti in base a una serie di fattori tra cui il tipo di video guardati e la longevità dell’account, secondo James Beser direttore della gestione prodotti di YouTube Youth. «Questa tecnologia ci consentirà di dedurre l’età di un utente indipendentemente dalla data di nascita registrata nell’account per offrire esperienze di prodotto e protezioni adatte all’età», ha affermato Beser. Gli utenti verranno avvisati se la piattaforma li ritiene minorenni, dando loro la possibilità di verificare la propria età con una carta di credito, un selfie o un documento d’identità.