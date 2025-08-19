Quando la gigantessa Mata fu rapita: la clamorosa beffa goliardica che creò il caos a Messina nel 1968

Cadeva ieri l'anniversario di un fatto di cronaca avvenuto a Messina, puramente goliardico, che fece scrivere tutti i giornali d'Italia: il rapimento della bella Mata, la mitica gigantessa. Duecentoquindici studenti, capitanati da un giovanissimo Calogero Centofanti, ex assessore all'ambiente, oggi pensionato ottantenne, sottrasse Mata al suo Grifone il 18 agosto del 1968. Mata fu trasportata da Largo San Giacomo dove si trovava esposta per imboccare la via Cesare Battisti. A fermare il gruppo di goliardi carabinieri, polizia e vigili urbani.

"Volevamo sottrarre Mata al popolo e acculturarla all'Università- spiega con un pizzico di ironia (dote che non gli è mai mancata) Centofanti, ma non riuscimmo nel nostro intento".

Il gruppo fu fermato in via San Filippo Bianchi. Come finì ai goliardi lo racconta sempre Centofanti: "A niente. Fummo sgridati ma nemmeno tanto. Nel '68 gli studenti mettevano a ferro e fuoco le città. Non organizzammo una goliardata. Fui portato in questura dove mi raggiunse il principe del foro avvocato Ciccio Murdocca che ottenne il mio immediato rilascio. Libero noi. Libera Mata".