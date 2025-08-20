Don Giulio Albanese: la segretaria Dina Minna vero angelo custode di Pippo Baudo

«E' stato incredibile, un affetto incredibile, in autostrada la gente ci superava e gli mandava i baci, una cosa che noi non ci aspettavamo». Lo dice Dina Minna storica assistente di Pippo Baudo, al suo fianco per 36 anni. Riservata, non gestiva solo l’agenda degli appuntamenti del presentatore, ma l’intera giornata.

«Il momento più emozionante - aggiunge - è stata la traghettata, l’ultima traghettata verso la sua Sicilia. Ieri sera ho incontrato persone che venivano dalla Svizzera» tutti gli hanno rivolto «grande affetto».

Nella sua omelia don Giulio Albanese, padre spirituale di Pippo Baudo, ha invitato a pregare «in modo particolare per i suoi familiari: per la figlia Tiziana, per il figlio Alessandro, per i nipoti Nicholas e Nicole». «Il dolore del distacco pesa su di loro in modo più diretto e profondo: a loro chiediamo al Signore di donare consolazione, perché possano sentire che la morte non è l'ultima parola, ma che il legame d’amore che li unisce a Pippo - padre e nonno - trova compimento in Dio, dove nulla va perduto», ha detto don Albanese. «Ricordiamo anche coloro che gli sono stati accanto con dedizione e fedeltà: in particolare la sua assistente Dina che in questi mesi, anni di malattia è stata il suo vero angelo custode - ha aggiunto - Ricordiamo poi anche i tanti amici, concittadini di Militello, colleghi, artisti e persone del mondo dello spettacolo che oggi ne piangono la scomparsa: possano custodire non solo il ricordo dei successi, ma soprattutto la testimonianza di umanità, generosità e passione che Pippo ha lasciato in loro».