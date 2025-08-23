La luna piena catturata in una rete da pesca: la foto del giorno targata Nasa

Sembra un sogno sospeso tra mare e cielo: la Luna piena di agosto appare intrappolata nelle reti di un antico trabocco sulla costa abruzzese. Lo scatto, realizzato da Marco Bellelli lungo la suggestiva Costa dei Trabocchi, è stato scelto come Foto del Giorno NASA, l’appuntamento quotidiano che porta online le immagini più affascinanti del cosmo.

La Luna nelle reti di un trabocco sulla Costa dei Trabocchi

Il protagonista dello scenario è il trabocco, tipica macchina da pesca in legno protesa sul mare Adriatico. Grazie a un sapiente gioco di prospettiva con il teleobiettivo, la Luna sembra davvero rimanere impigliata nella rete, dando vita a una scena poetica e surreale.

La Costa dei Trabocchi, celebre tratto costiero dell’Abruzzo, si conferma non solo meta turistica ma anche luogo privilegiato per osservazioni astronomiche suggestive.

Quanto è grande la Luna rispetto alla Terra?

La fotografia ci invita a riflettere sulla grandezza del nostro satellite. Con i suoi 3.475 chilometri di diametro, la Luna è il quinto satellite più grande del Sistema Solare, più imponente di pianeti nani come Plutone ed Eris. Pur essendo circa un quarto della Terra, nessun altro satellite naturale ha una proporzione così rilevante rispetto al pianeta che orbita.

Per confronto, il diametro terrestre è di oltre 12.700 chilometri: la Luna appare piccola in cielo, ma la sua influenza sulla vita del nostro pianeta è enorme, dalle maree ai cicli naturali.