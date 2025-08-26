Pubblicato il primo libro di papa Leone XIV: "E pace sia!"

La Libreria Editrice Vaticana ha pubblicato il primo libro a firma di papa Leone XIV: "E pace sia! Parole alla Chiesa e al mondo". Il volume in italiano, inglese e spagnolo raccoglie i primi discorsi del Pontefice dalla sua elezione, l’8 maggio.

Leone parte dall’auspicio di una pace «disarmata e disarmante», secondo l’espressione di Christian de Chergè, il priore martire di Tibhirine. Nei suoi interventi il Papa agostiniano ha trasmesso a tutti alcune delle sue priorità: il primato di Dio, la comunione nella Chiesa, la ricerca della pace. Ha sottolineato come sia fondamentale «un impegno irrinunciabile per chiunque nella Chiesa eserciti un ministero di autorità: sparire perchè rimanga Cristo, farsi piccolo perchè Lui sia conosciuto e glorificato».

Non solo. «Vorrei che questo fosse il nostro primo grande desiderio: una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato», ha detto.

I già innumerevoli appelli del Pontefice alla riconciliazione non si rivolgono solo alla politica, ma al cuore di ogni persona: «La pace comincia da ognuno di noi: dal modo in cui guardiamo gli altri, ascoltiamo gli altri, parliamo degli altri».